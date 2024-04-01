«التضامن» تدعم 250 ألف طالب جامعي بـ54 مليون جنيه

تقدّم وزارة التضامن الاجتماعي، دعما للمصروفات الدراسية بقيمة 54 مليون جنيه لـ250 ألف مستفيد، من خلال وحداتها التابعة في الجامعات، لدعم الطلاب غير القادرين وتحفيزهم على الإنتاج من خلال مبادرة «الطالب المنتج».

توفير منح للطلاب المتفوقين

وأوضحت وزارة التضامن في بيان صادر عنها، أنّ الوحدات توفر منحا للطلاب المتفوقين، فضلا عن دعم للطلاب الصم وضعاف السمع بتوفير مترجمي لغة الإشارة في الجامعات، وتوفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية والحركية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية المنسق العام لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، إنّ وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات حريصة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية المهمة، لترسيخ ثقافة العمل التطوعي داخل الجامعة وما له من فائدة للمجتمع والوطن.

تقديم المساعدات للطلاب الأبطال

وأضاف أنّ الوحدات تستمر في تقديم المساعدات للطلاب الأبطال من ذوي الهمم الإعاقات السمعية ضمن محور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتُسلّم الأجهزة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب تنفيذ جلسات توعوية للطلاب لتعريفهم بإجراءات عمل الأجهزة ومنها السماعات الطبية.