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دراما المتحدة

سماع دوي انفجارات خلال الليل في منطقة مطار في هايتي

كتب:

حسن رمضان
09:30 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
أحداث هايتي - صورة أرشيفية

أحداث هايتي - صورة أرشيفية

أكدت قناة «سي جي تي إن» الصينية، صباح اليوم، نقلًا عن وسائل إعلام، إلى سماع دوي انفجارات خلال الليل في منطقة مطار في هايتي، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل. 

وتصاعد العنف في هايتي الدولة الواقعة في منطقة البحر الكاريبي التي كانت تعاني من أزمة سياسية وأمنية عميقة منذ بداية الشهر الماضي، عندما اتحدت عدة عصابات لمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة «بورت أو برانس»، مطالبة بتنحّي رئيس وزراء البلاد أرييل هنري.

 

 

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بقلم حسن رمضان