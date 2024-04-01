إسرائيل تعتقل شقيقة إسماعيل هنية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، القبض على شقيقة إسماعيل هنية القيادي في الفصائل الفلسطينية بتهمة التحريض والإرهاب.

اعتقال شقيقة هنية

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية خبر اعتقال شقيقة هنية في تل السبع جنوب فلسطين المحتلة، بعد مرور أكثر من 175 يوما على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية السيوف الحديدية التي أسقطت حتى الآن أكثر من 32 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.