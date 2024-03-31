معلومات عن الشيخ سالم الهرش بعد ذكره في مسلسل مليحة.. أحرج إسرائيل أمام العالم

خلال أحداث مسلسل مليحة الحلقة 6، الذي يجسد معاناة الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي، روى الجد لحفيده، الذي يجسد دوره الفنان القدير سامي مغاوري، حكاية الشيخ سالم الهرش، ورفضه محاولات الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا، بالاستقلال أرض سيناء عن مصر.

وقال الجد لحفيده في أحداث مسلسل مليحة: «كانوا فاكرين إنهم يقدروا يشترونا بالمال، وبدأوا يحرضوا أهل سيناء على الاستقلال عن مصر، وردت أمريكا وقتها وقالت أنا موافقة بس أهل سيناء يوافقوا»، ثم سافر موشيه ديان، وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي وقتها، وقابل الشيخ سالم، وانتظر «ديان» رده، والذي أتى بعد أيام رافضًا الاستقلال والتخلي عن مصر، مؤكدًا لهم إن إسرائيل ما هي إلا احتلال.

معلومات عن الشيخ سالم الهرش

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن الشيخ سالم الهرش، بحسب حديث سابق لحفيدته سلوى سالم الهرش أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 5 سنوات:

- ولد عام 1910، وهو شيخ مشايخ قبائل سيناء وزعيم قبيلة البياضية.

- كان أحد المشاركين إبان حرب السويس 1956 وحرب يونيو 1967 والاستنزاف.

- والده الشيخ علي الهرش حارب الإنجليز على أرض سيناء.

- طلبت منه إسرائيل أن يقف أمام العالم ويشهد أنها ليست مصرية وأنهم سيضعون صورته على العملة، وأنها ستصبح إمارة وسيصبح أميرًا عليها.

- ذهب الشيخ سالم على الفور إلى رجال المخابرات الحربية وأبلغهم بما حدث، فطلبوا منه الموافقة على عرض دولة الاحتلال الإسرائيلي، فأبلغهم بقبول موعد مؤتمر الحسنة.

- وفي يوم المؤتمر وقف الشيخ سالم الهرش على أرض الحسنة بشمال سيناء عام 1968، وحينها، أحضر الاحتلال الإسرائيلي مخرج إيطالي لينقل إلى العالم حديث الشيخ سالم بأن سيناء ليست مصرية.

- وكانت المفاجأة، بأن الشيخ سالم قال لهم: «أما أرواحنا فهي ذاهقة لله، ولو كنا خير ذلك فباطن الأرض أولى بنا، سيناء مصرية وأهالي سيناء مصريين إلى النخاع، ومن أراد التداول فيها فليذهب ويقابل الزعيم جمال عبدالناصر».

- قاموا بتهريبه بعد المؤتمر إلى الأردن بالتعاون مع المخابرات العامة.

- رفض في يوم 31 أكتوبر 1968، عرض موشي ديان في مؤتمر الحسنة بإعلان استقلال سيناء عن مصر.

ما هو مؤتمر الحسنة؟

ومؤتمر الحسنة، هو مؤتمر أقامه قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الحسنة شمال سيناء، وذلك عقب احتلالها، وحاولوا فيه تحريض أهالي سيناء على الاستقلال وإعلانها دولة مستقلة.