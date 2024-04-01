مسلسل مليحة الحلقة 7 يكشف بطولات القوات المسلحة المصرية في مواجهة إسرائيل

شهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل مليحة أمس أحداثا مهمة، حيث يسلط المسلسل الضوء على القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، بصوت الجد سامي مغاوري الذي يسرد الرواية التاريخية لاحتلال فلسطين، وتحدّث مع حفيده عن بطولات الجيش المصري في سيناء، والخسائر الكبيرة التي كبّدها لإسرائيل في حرب الاستنزاف ومعركة الإسماعيلية، ثم نجاح البحرية المصرية في إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات، وإغراق الحفار الذي اشترته إسرائيل للتنقيب في سيناء قبل وصوله إليها، وتستمر الأحداث الليلة في مسلسل مليحة الحلقة 7.

مسلسل مليحة الحلقة 7

وكشف الجد من خلال سرد الأحداث ضمن مسلسل مليحة الحلقة 7، مقاومة الجيش المصري للعدوان الصهيوني في سيناء لاسترداد الأراضي المصرية، حتى وفاة الرئيس جمال عبدالناصر وتولي الرئيس محمد أنور السادات، الذي قاد الجيش المصري للنصر وتحقيق الانتصار على إسرائيل في ملحمة حربية هزت العالم، حيث عبر الجيش قناة السويس في 1973، وتم إسقاط وتدمير خط بارليف المنيع، واعترف العالم بأول انتصار عربي على إسرائيل، ما فتح باب أمل أمام الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم عنوة من أرضهم في العودة إلى ديارهم، بعد أن وافقت الأمم المتحدة على إدراج القضية الفلسطينية في جدول أعمالها.