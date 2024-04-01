طبيب أسنان يعالج سكان مخيم النصيرات وسط القصف الإسرائيلي (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تلفزيونيا بعنوان «نجدت صقر طبيب أسنان يعالج سكان مخيم النصيرات وسط القصف الإسرائيلي».

طبيب أسنان يعالج مرضاه

وجاء في التقرير: «في خيمة متواضعة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، طبيب الأسنان الفلسطيني نجدت صقر يعالج مرضاه على وقع العدوان الغاشم من القصف المستمر وأصوات نيران أسلحة الاحتلال وهدير طائراته ومسيراته الغادرة».

وتابع التقرير: «استخدم صقر ما تبقى من معدات عيادته التي دمرتها غارات الاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة، ويقول: «روحت على المركز واستصلحت كرسي من الكراسي الموجودة ونقلتها هنا عن طريق توك توك، وعملت خيمة وجبت كرسي الأسنان واستصلحت الأجهزة والمواد والأدوات الموجودة».

جهود الطبيب رغم استمرار العدوان والحصار

وأتم التقرير: «مع استمرار العدوان والحصار وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة، بذل الطبيب الفلسطيني ما في وسعه لمساعدة الأشخاص الذين يأتون إليه شاكين من آلام الأسنان».