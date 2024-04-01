المرصد الأورومتوسطي: وثقنا قتل 13 طفلا وإعدامات للفلسطينيين في مجمع الشفاء

قال محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، تخالف قواعد القانون الدولي، والاحتلال لم يقدم أي دليل على استخدام الفصائل الفلسطينية مجمع الشفاء ساحة للقتال.

توثيق قتل 13 طفلا

وأضاف «المغبط»، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، قائلا «وثقنا قتل 13 طفلا على الأقل، وإعدامات واعتقالات تعسفية للفلسطينيين بمحيط مجمع الشفاء، وأكثر من 300 شهيد حصيلة أولية لضحايا القصف الإسرائيلي على المجمع».

وأكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، أنه لا مبرر للجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بمجمع الشفاء الطبي، ويجب إيلاء اهتمام أكبر للتحقيق في الأوضاع بقطاع غزة منذ أحداث 7 أكتوبر، وعلى مجلس حقوق الإنسان إصدار قرار يدين الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.