جيهان مديح: الرئيس السيسي أرسى دعائم الجمهورية الجديدة وثبت أركان الدولة

قالت الدكتور جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح خلال الـ10 سنوات الماضية في إرساء دعائم الديمقراطية وتثبيت أركان الدولة، موضحة أنّ النجاحات التي حققتها الدولة خلال الفترة الماضية أعادت الروح من جديد في مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

تمكين المرأة في عهد الرئيس السيسي

وأضافت مديح في تصريحات لها، أنّ يد التنمية طالت كل ربوع البلاد خاصة المناطق الجغرافية النائية التي لطالما عانت من الإهمال والتهميش، وكان من الصعب تحقيق النجاحات لولا وجود إرادة سياسية وقيادة حكيمة وضعت الوطن نصب أعينها على مدار 10 سنوات مضت.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كالمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي غيرت حياة 60 مليون مواطن مصري، فضلا عن دعوته لإجراء حوار وطني يشارك فيه الجميع بمساحات مشتركة ودون خطوط حمراء، حيث أصبح منصة وطنية حوارية تجمع أطياف الشعب للتوافق حول أولويات العمل الوطني، إضافة إلى حجم التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي حظيت به المرأة في عهده وأصبح علامة في تاريخ مصر، حتى أصبحت نساء مصر يعشن عصرهن الذهبي.

وأكدت مديح: «نجدد العهد على المضي قدما نحو الجمهورية الجديدة، داعمين للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الرئاسية الجديدة، وعلينا جميعا الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية».