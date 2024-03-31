عضو «الشيوخ» أحمد صبور: إنجازات الرئيس السيسي غيرت وجه الحياة في مصر

قال المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ إنَّ قطار التنمية الذي بدأ رحلته منذ 10 سنوات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح في إعادة الحياة إلى جميع القطاعات، وإحداث طفرة تنموية في جميع المناطق الجغرافية التي أصابها الإهمال على مدار عقود طويلة.

مسيرة الرئيس السيسي حافلة بإنجازات يصعب حصرها

وأضاف أنَّ مسيرة الرئيس السيسي حافلة بالإنجازات التي يصعب حصرها، والتي غيرت وجه الحياة في مصر، وكان أبرزها المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي ساهمت في تحسين حياة أكثر من 60 مليون مصري يعيشون في القري، بالإضافة إلي مئات المشروعات القومية في جميع القطاعات، فضلا عن دعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس، ونجحت في أن تصبح منصة حوارية تجمع كافة أطياف الشعب المصري، لمنحهم فرصة المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن إنجازات الرئيس السيسي لا تتوقف عند هاذ الحد، بل ستمتد إلى استكمال المشروعات الزراعية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الاستراتيجية لتقليل حجم الواردات، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، بالإضافة إلي دعم القطاع الصناعي لزيادة حجم الإنتاج المحلي، كذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية للدولة وفقاً لوثيقة (سياسة ملكية الدولة) لتصل نسبة مشاركته لـ65%، إضافة لزيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تسهم في زيادة نسبة وحجم الصادرات، وتقليل حجم الواردات، وعلاج عجز الميزان التجاري.

وأكد النائب أنَّ القيادة المصرية تضع على رأس أولوياتها الداخلية خفض معدل التضخم، وخفض أسعار السلع والمنتجات، بالإضافة إلي تحسين وضع العملة المحلية، ومعالجة نقص العملة الصعبة، من خلال استحداث موارد جديدة تعزز التدفقات الدولارية، فضلا عن تنمية القطاع السياحي الذي يُعد من أهم مصادر العملة الصعبة.

وشدد على حرص الرئيس السيسي الدائم على اتساع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عنهم، لذلك فمن المتوقع أن تشهد الولاية الجديدة زيادة في حجم الاعتمادات المالية المقررة لدعم برامج الحماية الاجتماعية.