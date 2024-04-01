الرئيس السيسي يلقي بيانا مهما للشعب المصري من مجلس النواب غدا

تترقب الأنظار الجلسة التاريخية لأداء اليمين الدستوري للرئيس عبدالفتاح السيسي غدا، أمام مجلس النواب في مقر العاصمة الإدارية الجديدة.

وتشهد الجلسة البرلمانية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إجراءات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية ثالثة.

وتشهد المراسم المتعارف عليها للجلسة البرلمانية التاريخية في عهد الجمهورية الجديدة، استقبال المستشار الدكتور حنفي جبالي، للرئيس عبدالفتاح السيسي، وعزف السلام الوطني.

وتحضر الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي الحدث الهام، حيث يجلس رئيس الحكومة والوزراء في مقاعدهم المخصصة بالقاعة الرئيسية لمجلس النواب، كما يحضر كبار رجال الدولة الجلسة البرلمانية التاريخية.

ويدخل رئيس مجلس النواب والرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاعة الرئيسية بالمجلس في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، استعدادا لإجراءات التنصيب لفترة رئاسية ثالثة.

تلاوة خطاب الهيئة الوطنية للانتخاب أمام مجلس النواب

ويتلو المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة البرلمانية لحلف اليمين لرئيس مصر، الخطاب الخاص بالهيئة الوطنية للإنتخابات ويتضمن رسالة فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة للبلاد.

القسم الدستوري لرئيس الجمهورية

يدعو رئيس مجلس النواب، رئيس الجمهورية إلى أداء القسم الدستوري أمام المجلس ونصه «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

21 طلقة مدفعية تحية للرئيس السيسي

وعقب أداء اليمين الدستوري للرئيس السيسي، الذي تنتهي فترة ولايته الرئاسية الثانية غدا، تطلق المدفعية 21 طلقة تحية لرئيس الجمهورية.

بيان رئاسي للشعب المصري من داخل مجلس النواب

ويدعو المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، رئيس الجمهورية إلى إلقاء بيان مهم على الشعب المصري إيذانا ببدء فترة رئاسية جديدة.

حضور مكثف لأعضاء مجلس النواب غدا

كانت الأمانة العامة لمجلس النواب أبلغت جميع أعضاء المجلس بالتواجد باكرا، حيث سيتم غلق الأبواب المؤدية لدخول القاعة الرئيسية استعدادا لدخول الرئيس عبد الفتاح السيسي وأداء القسم الدستوري.