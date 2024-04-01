في خطوات سهلة.. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد عن شهر أبريل

يرغب العديد من المشتركين في شركات الكهرباء، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد عن شهر أبريل، وذلك بالنسبة للأشخاص مستخدمي العدادات الميكانيكية القديمة والتقليدية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.. أبريل

وبالتزامن مع بداية الشهر يقوم المواطنين بإجراء عملية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد عن شهر أبريل 2024، وهناك عدد من الخطوات يجب على المشتركين إتباعها.

خطوات الاستعلام

ويتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد عن شهر أبريل كالتالي:

- في البداية يدخل صاحب العداد على الموقع الخاص بالشركة القابضة للكهرباء.

- اختيار الشركة التابع لها العداد الذي يستخدمه.

- يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن الفاتورة الشهرية الخاصة بشهر أبريل.

- كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة تفصيليًا، ويُدون رقم العداد وتحديد مكان تركيبه.

- يتم تسجيل قراءة عداد الكهرباء والمكون من 10 أرقام، وبعدها يتم الضغط على أيقونة الاستعلام.

- وبعد الخطوات السابقة تظهر المبالغ المُستحقة على المستخدم والتي يرغب في تسديدها.