ماذا تفعل لو فقدت كارت شحن الكهرباء؟.. خطوات بسيطة لاستخراج البديل

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الخطوات التي يجب اتباعها في حالة فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، وبعدها يستلم المواطن الكارت الجديد في نفس اليوم.

خطوات استخراج بدل فاقد كارت شحن الكهرباء

وترصد «الوطن» خلال النقاط التالية الخطوات التي يجب اتباعها لاستخراج بدل فاقد من كارت شحن عداد الكهرباء، وجاءت كالتالي:

1- يجب على المواطن المقيم في الوحدة المتواجد بها عداد مسبق الدفع باسمه أو بغير اسمه التوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع وبنفس تاريخ الفقد.

2- التوجه بعد ذلك إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه إيصال برقم محضر الفقد لتقديمه إلى الإدارة الهندسية لشركة الكهرباء ومعه ما يثبت علاقته بـ«العين» أي الوحدة المركب بها العداد، مثل «عقد ملكية أو عقد إيجار موثق».

3- يتم سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة، وسيتم استلام الكارت الجديد في نفس اليوم إذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التي كانت في الكارت المفقود، أما إذا كان لا يوجد بالكارت المفقود رصيد ففي هذه الحالة يحتاج الكارت إلى تفعيل الرصيد على الشبكة ويسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة.