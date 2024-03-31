«الكهرباء» توضح إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء، إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية الجديدة، وتوصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير سكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض.

إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية، والمستندات المطلوبة لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير سكنية علي الجهدين المتوسط والمنخفض، وجاءت كالتالي:

1- تقدم لشركة التوزيع التابع لها بعد استكمال طلب المعاينة والمستندات.

2- سدد مقابل المعاينة «50 جنيه عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة».

3- تقوم الشركة بالمعاينة وإعداد المقايسة موضحًا بها تكلفة التوصيل.

4- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح أسلوب السداد والتزامات كل طرف.

5- في حالة طلب غرفة محولات أو موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة.

6- بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد.

المستندات المطلوبة لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية

1- إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.

2- تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.

3- تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.

4- موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.

5- إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.