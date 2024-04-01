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دراما المتحدة

مسلسل المعلم الحلقة 22.. هل يهرب مصطفى شعبان بعد خطفه؟

كتب:

أحمد عبد الرحمن
12:00 م | الإثنين 01 أبريل 2024
مصطفي شعبان من مسلسل المعلم

مصطفي شعبان من مسلسل المعلم

شهدت الحلقة 21 من مسلسل المعلم، أحداثا متصاعدة، إذ استمر مصطفي شعبان في إنكار معرفته بمكان المخدرات، وذلك بعد وصوله إلى القاهرة.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل المعلم

وطلبت شقيقة مصطفى شعبان خلال أحداث الحلقة 21 من مسلسل المعلم الطلاق من زوجها دياب، ولكنه رفض وحاول التهجم عليها، ووصل مصطفى شعبان في الوقت المناسب، وأنقذ شقيقته.

بينما خطف أحمد بدير «الجنتل» مصطفى شعبان المعلم، محاولة منها لمعرفة مكان المخدرات منه.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل المعلم

لنرى خلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل المعلم، طريقة هروب مصطفى شعبان من خطف الجنتل.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مصطفى شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، أحمد بدير، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، سلوى خطاب، منذر رياحنة.

موعد عرض مسلسل المعلم

ويعرض مسلسل المعلم، يوميا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، حصريًا عبر شاشة قناة الحياة.

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