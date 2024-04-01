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دراما المتحدة

وزيرة الثقافة تبحث دعم التعاون المشترك مع سفير كازاخستان بالقاهرة

كتب:

إلهام الكردوسي
12:44 م | الإثنين 01 أبريل 2024
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مع سفير كازاخستان

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مع سفير كازاخستان

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان لدى القاهرة، لبحث آليات دعم التعاون الثقافي بين الجانبين.

وأعربت الدكتورة وزيرة الثقافة عن سعادتها بزيارة السفير الكازاخي الهادفة  لتعميق وتكثيف التعاون الثقافي القائم بين البلدين، مؤكدة أهمية وقوة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين على الصعيدين الحكومي والشعبي، وحرص وزارة الثقافة المصرية، مواصلة التعاون الثقافي الجاد والبناء مع الجانب الكازاخي.

«الكيلاني»: نتطلع إلى إقامة أنشطة وفعاليات ثقافية مشتركة

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن العلاقات الثقافية بين الجانبين شهدت زخمًا كبيرا خلال الفترة الماضية، مُعربة عن تطلعاتها بأن تشهد المرحلة المقبلة إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات والأسابيع الثقافية المشتركة.

كما أكد السفير الكازاخي، حرص بلاده على تعزيز التبادل الثقافي مع وزارة الثقافة خاصة بعد النجاح الذي شهدته أيام الثقافة لجمهورية كازاخستان فى مصر يونيه الماضي، مؤكدا أهمية استثمار القوة الناعمة في دعم العلاقات المصرية الكازاخية القائمة بين الجانبين، بالعديد من المجالات، ومنها الثقافي، مؤكدًا أهمية مواصلة جهود التعاون لإحداث التقارب المنشود بين الجانبين، واستثمارًا لما تزخر به الدولتان من تراث حضاري ثقافي عريق.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي