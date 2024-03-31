وزيرة الثقافة توجه بوضع خطة لاستغلال قاعات الطابق الثالث بمتحف نجيب محفوظ

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، بمبنى تكية أبو الدهب في حي الأزهر للوقوف على التجهيزات النهائية لمركز إبداع نجيب محفوظ المُقام بالطابق الثالث للمتحف.

إقامة أنشطة وفعاليات متخصصة لفنون الطفل

ووجهت وزيرة الثقافة بوضع خطة شاملة لاستغلال قاعات الطابق الثالث عند افتتاحه قريبًا، بما يعكس القيمة الأدبية لأديب نوبل، وتحقيق الاستفادة من موقع المتحف في إقامة أنشطة مستلهمة من روح قاهرة نجيب محفوظ، التي ألهمت أديب نوبل لكتابة ثلاثيته، ولعدد من أهم رواياته الخالدة، وكذلك إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المتخصصة لفنون الطفل لخدمة أهالي القاهرة التاريخية بالأزهر والحسين والغورية والدرب الأحمر، وتخصيص قاعات للورش الفنية والندوات والعرض السينمائي.

كما تفقدت قاعات متحف نجيب محفوظ المكون من طابقين؛ الأول به قاعات للندوات، مكتبة سمع بصرية، مكتبة عامة، مكتبة نقدية تضم أهم الأبحاث والدراسات عن أعمال نجيب محفوظ، والطابق الثاني ويضم جناحًا للأوسمة والشهادات التي نالها الراحل، وآخرًا لمتعلقاته الشخصية مع بعض الأوراق بخط يده، وقاعة المؤلفات التي تضم جميع أعمال نجيب محفوظ بطبعاتها القديمة والحديثة، إضافة إلى الأعمال المترجمة، إلى جانب قاعة للسينما، وعدة قاعات أخرى تحمل أسماء «الحارة - رثاء- أحلام الرحيل- أصداء السيرة- تجليات- نوبل»، وغيرها.