أجندة قصور الثقافة للاحتفال بشهر رمضان.. ورش فنية وافتتاح معرض فيصل للكتاب

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة ومتميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل 4 أبريل، وذلك ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان المبارك.

وتقدم الهيئة خلال الأسبوع عددا كبيرا من الفعاليات أبرزها استمرار المشاركة في الدورة الثانية عشرة لمعرض فيصل الرمضاني للكتاب، حتى 26 رمضان الحالي.

مشاركة ثرية بمعرض فيصل للكتاب

وتطرح هيئة قصور الثقافة خلال المعرض مجموعة كبيرة من أحدث إصداراتها لهذا العام بأسعار مخفضة للجمهور، إلى جانب تنظيم عدد من الورش الفنية والحرفية، ومعارض المنتجات التراثية، كما تقدم ورشا متنوعة للأطفال وعروضا فنية.

وتواصل الهيئة تقديم فعاليات البرنامج السنوي المكثف احتفالا بالشهر المعظم بالقاهرة والمحافظات، تحت عنوان «ليالي رمضان الثقافية والفنية»، والذي تتنوع فيه الأنشطة ما بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الأدبية واللقاءات التثقيفية إلى جانب معارض الكتب، وأنشطة الأطفال وذوي القدرات الخاصة، والورش الحرفية والتراثية وغيرها.

الاحتفال بيومي اليتيم والمرأة

كما يشهد الأسبوع عدة احتفالات فنية بمناسبة يوم اليتيم، ويوم المرأة المصرية من أبرزها الحفل المقام مساء اليوم السبت على مسرح مجلس مدينة الفيوم وتحييه فرقة الفيوم للموسيقى العربية.

وفي مجال المسرح تواصل فرقة السامر تقديم ليالي العرض المسرحي «الدر المكنون»، للمخرج ياسر صادق، إلى جانب العروض المتنوعة التي تقدمها الفرق المسرحية التابعة لقصور الثقافة بمختلف المحافظات ضمن عروض الموسم الحالي.

عرض أفلام في قصر السينما

أما في مجال السينما، يعرض قصر السينما بجاردن سيتي عددا من الأفلام العربية الحديثة، بجانب الفقرات الفنية المتنوعة، والمقدمة بالمجان للجمهور طوال الأسبوع.

كما تحفل الأجندة بباقة من الأمسيات الأدبية لنخبة من الأدباء والشعراء إلى جانب اللقاءات التي تناقش موضوعات متنوعة.