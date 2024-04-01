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دراما المتحدة

ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين في الجيزة

كتب:

محمد بركات
12:45 م | الإثنين 01 أبريل 2024
كلابش

كلابش

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم النصب على المواطنين من خلال إرسال رسائل نصية أو اتصالات هاتفية عشوائية والادعاء أنّهم من خدمة عملاء جهات تقدم خدمات مالية وطلب أرقام كروت الائتمان، وبحوزتهم 10 هواتف محمولة، بفحصها تبين وجود دلائل على نشاطهم، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم، و8 كروت ائتمانية.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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