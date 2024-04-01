ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين في الجيزة

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم النصب على المواطنين من خلال إرسال رسائل نصية أو اتصالات هاتفية عشوائية والادعاء أنّهم من خدمة عملاء جهات تقدم خدمات مالية وطلب أرقام كروت الائتمان، وبحوزتهم 10 هواتف محمولة، بفحصها تبين وجود دلائل على نشاطهم، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم، و8 كروت ائتمانية.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.