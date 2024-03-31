ضبط 14 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 14522 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية: 559 مخالفة السير دون تراخيص، و31 دراجة نارية مخالفة، و7988 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و10 مخالفات موقف عشوائي، و319 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و3 مخالفات شروط التراخيص.