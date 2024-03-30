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دراما المتحدة

ضبط 35 قضية مخدرات في حملة بمدينة نصر

كتب:

محمد بركات
01:39 م | السبت 30 مارس 2024
ضبط مواد مخدرة

ضبط مواد مخدرة

قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة، لضبط العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة والأسلحة البيضاء.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 35 قضية، وضُبط بحوزة المتهمين «4,675 كيلوجرام لمخدر الحشيش - 1,200 كيلوجرام لمخدر البانجو - 1,860 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 1450 قرص مخدر- 8 سلاح ناري - 25 سلاح أبيض».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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