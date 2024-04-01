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دراما المتحدة

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع عقاقير طبية مجهولة المصدر في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:47 م | الإثنين 01 أبريل 2024
عقاقير

عقاقير

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 11 شخصا لـ3 منهم معلومات جنائية، وبينهم «مالك مطبعة - مالك مخزن أدوية»، بتهمة تصنيع والاتجار بالعقاقير الطبية المقلدة، وطباعة الأغلفة والنشرات الداخلية للعقاقير.

وضبط بحوزة المتهمين سيارتين، والأدوات المستخدمة في طباعة وصناعة الأغلفة والنشرات الداخلية، وكمية من الأغلفة الفارغة والنشرات الداخلية للآدوية مقلدة، وبعض الأدوية المقلدة، وكميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى صناعة الأدوية.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في التصنيع والاتجار بالأدوية المقلدة والمغشوشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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