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دراما المتحدة

ضبط 730 ألف قطعة ألعاب نارية في القليوبية قبل بيعها بالأسواق

كتب:

محمد بركات
12:48 م | الإثنين 01 أبريل 2024
الألعاب النارية

الألعاب النارية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من ضبط صاحب مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية، بتهمة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص متخذا من المكتبة المشار إليها مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وضبط بحوزة المتهم 730 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 4 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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