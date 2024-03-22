ضبط متهم بالأقصر لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية عبر «فيسبوك»

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا، بالاتجار في الألعاب النارية والترويج لنشاطه الإجرامي عن طريق إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديده وضبطه، وأرشد عن مخزن مستأجر لتخزين الألعاب النارية كائن بدائرة مركز شرطة إسنا، وعُثر بداخله على 27 ألف قطعة ألعاب نارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.