رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

ضبط متهم بالأقصر لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية عبر «فيسبوك»

كتب:

محمد بركات
02:23 م | الجمعة 22 مارس 2024
الألعاب النارية

الألعاب النارية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا، بالاتجار في الألعاب النارية والترويج لنشاطه الإجرامي عن طريق إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديده وضبطه، وأرشد عن مخزن مستأجر لتخزين الألعاب النارية كائن بدائرة مركز شرطة إسنا، وعُثر بداخله على 27 ألف قطعة ألعاب نارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بحوزة 6 متهمين في الفيوم

حملات موسعة لضبط تجار الألعاب النارية في عدة محافظات

أمين الفتوى: الألعاب النارية أموال مهدرة ويجب مراعاة المتضررين منها (فيديو)

ضبط صاحب ورشة لتصنيع الألعاب النارية في الفيوم

ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية بالإسكندرية

ضبط عاطل بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها في الفيوم
بقلم محمد بركات