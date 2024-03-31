القبض على 7 متهمين بالاتجار في الألعاب النارية بـ3 محافظات

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عامل له معلومات جنائية، داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة مركز شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم وبحوزته (1.2 مليون قطعة ألعاب نارية - الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع).

وضبط شخصين بمحافظة أسوان، وبحوزتهما (13 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

كما تمّ ضبط 3 أشخاص بمحافظة الجيزة وبحوزتهم 73 ألفا و277 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وتم ضبط عاطل له معلومات جنائية بمحافظة الإسكندرية وبحوزته 17 ألفا و700 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.