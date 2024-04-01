القبض على 5 تجار مخدرات في الإسكندرية بتهمة غسل 200 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية بمحافظة الإسكندرية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات.

وقدرت الممتلكات بـ200 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.