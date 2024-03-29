مكافحة الإدمان: «أنت أقوى من المخدرات» ساهمت في زيادة أعداد المتقدمين للعلاج

أكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن حملة «أنت أقوى من المخدرات» ساهمت في زيادة عدد المتقدمين للعلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن 16023 إلى 400%، وبلغت طلبات العلاج 170 ألف مريض «جديد ومتابعة» خلال 2023، موضحاً أن فلسفلة الحملة تعتمد على تفنيد المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات والتنوع في الفئات المستهدفة.

ونوه مساعد وزير التضامن الاجتماعي إلى تأثير حملة «أنت أقوى من المخدرات» في رفع الوعي بخطورة الإدمان والثقة في الخدمات المقدمة من جانب الصندوق.

وأوضح خلال فعالية إطلاق مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات»، أن الحملة أحدثت صدى أيضا على المستوى الدولي، حيث تم عرضها كأحد قصص النجاح في المؤتمرات الدولي وحققت أكثر من 165 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل تراكمي خلال مراحلها السابقة، مشيرا إلى أن الحملات حصلت على المركز الثالث على المستوى الدولي في مسابقة دبي للأعمال الإبداعية.

ونوه إلى أن تحليل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان تعتبر مرشدا للوضع لمشكلة التعاطي وتواكبا مع تنامى الطلب على العلاج.

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الأثر المجتمعي لسلسلة الحملات الإعلامية «أنت أقوى من المخدرات»، مؤكدا أن الإعداد لهذه الحملات له منهجية علمية من خلال تحديد مدى انتشار وتفاقم مشكلة التعاطي واستطلاعات الرأي عن المفاهيم المغلوطة.