مسلسل المعلم الحلقة 21.. ماذا سيفعل «الجنتل» بعد ضياع المخدرات؟

أحداث مثيرة ومشوقة شهدتها الحلقة 20 من مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، التي دارت حول نجاح المعلم في جلب السمك من السويس بمساعدة اللواء شوقي، على أن يتم تدبير كمين للقبض على الجنتل والمعلم شداد وشركائهما من خلال وضع المخدرات أسفل السمك، إلا أن ذلك لم يحدث، فما هي ردود الفعل المتوقعة للجنتل بعد ضياع المخدرات وأمواله؟

مسلسل المعلم الحلقة 20

وشهدت الحلقات الماضية من مسلسل المعلم، نجاح الجنتل والمعلم شداد في الحصول على المخدرات دون علم الحكومة، بعدما تم إخراجها من الميناء ضمن سمك المعلم، وهو الفنان مصطفى شعبان؛ لِما له من دلال لدى اللواء شوقي، إلا أنه وبعد اكتشاف هذا الأمر، اتفق اللواء شوقي والمعلم على جلب المخدرات للجنتل والمعلم شداد مرة أخرى وكأن المعلم لا يعلم شيئًا، ومن ثم تسليم بضاعة السمك لهما ليتم إلقاء القبض عليهما بـ«حرز وحيازة».

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل المعلم، وصول مصطفى شعبان من السويس ودخوله السوق بسيارة السمك، وقبل فتحها هجمت الشرطة للقبض على الجنتل ومن معه بـ«حرز وحيازة»، إلا أنها بعد تفتيش السيارة والسمك لم تجد المخدرات، وهو ما كان مفاجأة صادمة للجنتل وشركائه الذين حاولوا معرفة مكان المخدرات، كما تفاجأ اللواء شوقي بعدما سأل المعلم على المخدرات وكانت الإجابة تعني عدم عِلمه، ليقرر اللواء شوقي الانصراف في هدوء.

3 سيناريوهات متوقعة لرد فعل الجنتل بعد ضياع المخدرات

وبعد هذه الصدمة الكبيرة، هناك 3 سيناريوهات متوقعة لرد فعل الجنتل وشركائه تجاه المعلم، الأول هو الضغط على المعلم بأي طريقة، مثل خطف ابنه أو أي وسيلة أخرى، ليعترف لهم بمكان المخدرات، وبذلك يكونوا نجوا من الشرطة وحصلوا على البضاعة، بينما السيناريو الثاني هو بحثهم وتتبعهم لكل ما حدث حتى يصلوا بنفسهم إلى مكان المخدرات التي أخفاها المعلم، ليكونوا بذلك أيضًا نجوا من الشرطة وحصلوا على المخدرات، وفق توقعات الجمهور على السوشيال ميديا.

بينما السيناريو الثالث المتوقع هو تسليم الجنتل وشركاؤه للأمر الواقع وبدء مراحل جديدة من الصراع مع المعلم للانتقام من كل ما فعله لهم، على أن يبدأ المعلم بالرد على هذه الصراعات التي تنتهي بانتصاره في الحلقة الأخيرة.

مواعيد مسلسل المعلم

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية وعشاق الفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ مشاهدة مسلسل المعلم يوميًا على مدار شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة 9:45 مساء، عبر شاشة قناة الحياة.