محامي حبيبة الشماع يكشف موعد جلسة محاكمة المتهم بقتلها

قال محمد أمين فودة محامي المجني عليها حبيبة الشماع، إن أولى جلسات محاكمة المتهم بقتلها والذي يعمل في إحدى شركات التوصيل، وفقًا لما حددها المستشار محمد عامر رئيس محكمة الاستئناف ستكون يوم 15 من شهر أبريل الجاري.

ويتمّ نظر جلسة محاكمة المتهم «م.ه، 34 عامًا، سائق» أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار عاطف رزق.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الشروع في خطف المجني عليها حبيبة الشماع عن طريق الإكراه، فضلًا عن حيازته الحشيش المخدر وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وكشف تقرير الطب الشرعي، أنَّ المتهم -بعد أخذ عينة منه- يتعاطى المواد المخدرة، وأثناء وقوع الحادث كان تحت تأثير المواد المخدرة.