آخر كلمات حبيبة الشماع «فتاة الشروق» قبل وفاتها.. و«الأب»: بموت مليون مرة

«أنا بموت في اليوم مليون مرة.. أنا عارف أن نصيبها كده.. أنا رجل مؤمن بس قلبي محروق عليها.. أنا عايز حق بنتي علشان نار قلبي تبرد.. علشان هي ترتاح في قبرها».. بهذه الكلمات تحدث أيمن الشماع والد حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميا بـ«فتاة الشروق» التي لفظت أنفاسها الأخيرة، عصر الخميس من الأسبوع الماضي، بعد غيبوبة استمرت قرابة 21 يوما، إثر قفزها من سيارة تابعة لتطبيق النقل الذكي، أثناء سيرها على طريق السويس، وبالتحديد أمام مدينة الشروق، خوفا من اختطافها على يد السائق.

حبيبة الشماع.. وحشتني يا بابا

قال الأب: «قبل الحادث بساعة فوجئت باتصال من حبيبة بنتي أنا كنت نايم قمت اتخضيت عليها سألت مالك يا حبيبتي أنت كويسة.. ردت عليا وقالت مفيش حاجة أنا بتطمن عليك يا بابا أصلك وحشتني جدا.. قلت أسمع صوتك.. وكأنها كانت مكالمة الوداع مكنتش أعرف إن دي آخر مرة هسمع صوت بنتي فيها».

أضاف الأب لـ«الوطن»: «أنا من يوم الواقعة رفعت إيدي للسماء وقلت يا رب.. هات حق بنتي.. يا رب أنا راضي بقضائك».

حبيبة عروس في الجنة

تابع والد حبيبة: «مش قادر أوصف ليك حسرة قلب أمها وإخواتها.. أصل أنا عندي 3 بنات وحبيبة دي كانت بنتي الكبيرة وأول فرحتي.. كانت بتعامل إخواتها زي أمهم.. مش أختهم، إحنا من يوم الحادثة وأنا وأمها وإخواتها والعائلة كلها قاعدين قدام أوضتها وفي نار في قلوبنا جميعا.. كنا بنموت في اليوم مليون مرة محدش فينا كان بيتحرك من قدام الأوضة لحد ما ربنا استرد أمانته ربنا يرحمها وجعت قلوبنا.. وهيفضل موتها نار في قلوبنا عمرها ما تبرد.. حبيبة بنتي عروسة في الجنة».

السائق المشتبه به أمام الجنايات

واصل أيمن الشماع: «أنا عارف أن القضية لسه ما خلصتش والمتهم تم إحالته للمحاكمة الجنائية.. ومتأكد وواثق أن ربنا هجيب لينا حق بنتي وواثق في القضاء المصري وعدله».

تابع: «أنا عايز أؤكد وأنا في ظروفي دي إن احنا عايشين في دولة قوية مع رئيس جمهورية بيحب بلده وبيخاف على أولادها عايز أشكر الرئيس السيسي وأقول له .. أنت أب لينا كلنا كنت بتتابع الحالة بنفسك وقدمت لنا واجب العزاء».