كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء 2-4-2024، الموافق الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، إذ يتراجع موعد أذان الفجر بمقدار دقيقتين عن اليوم الذي سبقه.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجريا الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء 2-4-2024، الموافق الثالث والعشرين من شهر رمضان، سيكون في تمام الساعة 4:19 صباحا.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

وحددت إمساكية شهر رمضان، باقي مواقيت الصلاة في محافظة المنيا ومنها موعد أذان الفجر، أما وقت الإفطار فسيكون في تمام الساعة 6:16 مساءً، بعدد ساعات صوم تبلغ 14 ساعة و17 دقيقة.

وتزداد مدة الصيام تدريجيًا على مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار، وبالتالي تتغير معها مواقيت الصلاة في المنيا اليوم وهي كالتالي:

الظهر: 12:0 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:16 مساءً.

العشاء: 7:33 مساءً.