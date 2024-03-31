حالة الطقس في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.. «الأرصاد» تحذر من ظاهرتين جويتين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان في الفترة من 1 أبريل وحتى 7 أبريل 2024، موضحة أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافئ على السواحل الشمالية الغربية ولطيف ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

نشاط الرياح على عدة مناطق

وأوضحت «الأرصاد الجوية» أنه يوم الاثنين 1 أبريل تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، مشيرة إلى استمرار نشاط الرياح يستمر حتى يوم الجمعة.

وأضافت أنه من الثلاثاء حتى الجمعة تنتشر الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وجاءت درجات الحرارة الأيام المقبلة وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية كالتالي:

درجات الحرارة الاثنين

- القاهرة الكبرى: العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء

- القاهرة الكبرى: العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء

- القاهرة الكبرى: العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة الكبرى: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.