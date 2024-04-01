علي جمعة: داعش والجماعات المتطرفة بدعة وحرفوا النصوص عن مواضعها

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن ما فعله داعش وتنظيم القاعدة ومن هم على شاكلتهم من هذه التنظيمات الإرهابية، يعتبروا بدعة لأنهم حرفوا النصوص عن مواضعها وجاءوا بشيئ يقدح في هوية الإسلام.

تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: (أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله)، فراحوا قالوا يجب إننا نحتل الشام والعراق ومصر ونعمل فتنة ونقل المسلمين الأول، من أجل تصور قائم في ذهنهم، والحديث أساسا يقول أؤمرت، وليس امرتوا كمسلمين، وكمان سيدنا النبي قال أن أقاتل، يبقى هنا أقاتل يعنى كده في حرب، وليس أقتل، وكمان سيدنا النبي قال الناس ودول كل المفسرين أجمعوا أنهم قريش، وليس كل الأرض، والقرآن بيقول: (إن الناس قد جمعوا لكم)، يقصد مين هنا قريش».

وأضاف: «هو الضلال ده مش هيخلص، سيدنا النبي قال أقوام يتكلمون بألسنتا وليسوا منا، دول كلهم ضلال، طيب ليه سيدنا النبي اؤمر بقتال قريش، لأنهم عمالين يقاتلوه وهم مش سايبنه فى حاله، راحوا له كل الغزوات فى المدينة، وكان بيتفقوا عليه، هو طول الوقت كان بيدافع عن نفسه، هل داعش دى بتدافع عن نفسها ولا تقتل الأبرياء، وتقولك لازم نحتل الشام والعراق ومش بيحاربوا الصهاينة».