سفير دولة التلاوة يعلم أبناء الأرجنتين المسلمين اللغة العربية (فيديو)

أذاع برنامج سفراء دولة التلاوة المذاع على قناة الناس، مقطع فيديو يظهر الشيخ السيد عبدالسلام، سفير دولة التلاوة، وموفد وزارة الأوقاف في الأرجنتين، يعلم أبناء الأرجنتين المسلمين، اللغة العربية وتعليمهم أيضًا تلاوة القرآن الكريم.

وتحت شعار سفراء دولة التلاوة تنقل قناة الناس طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.