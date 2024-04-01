ما حكم عالم كبير ينفع بلد آخر من أجل المال؟.. علي جمعة يستشهد بحديث للرسول

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالب حول لو عالم كبير نافع بلد غير بلده من أجل المال هل يكون عليه إثم؟

وأوضح جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس: «الجانب الديني والجانب الإنساني مبني على تعلق هذا الشخص بوطنه، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما خرج من مكة بكى، وقال لولا أهلك أخرجوني منك ما خرجت».

على الإنسان أن يكن نافعا لبلده

وأضاف: «في أمريكا لما بتاخد الجنسية، بيخليك تقسم على إنك تكون نافع لبلدك الأصلي، شوف قمة الإنسانية هو مش عاوزك تخون بلدك، عاوز تساعد بلدك بما تعلمته؟».