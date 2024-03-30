لو مش عايش في أمريكا.. طريقة رؤية كسوف الشمس يوم 8 أبريل

ينتظر العالم في يوم الاثنين 8 أبريل حدثًا تاريخيا وهو كسوف كلي نادر للشمس لن يتكرر إلا في عام 2186، ستتاح الفرصة لمعظم سكان أمريكا الشمالية لرؤية القمر يمر أمام الشمس أثناء كسوف الشمس، وفي هذا الحدث تدعو وكالة الفضاء الدولية «ناسا» الجمهور للمشاركة ورؤية ظلال القمر وهي تخفي ضوء الشمس بشكل كلي، وذلك من خلال طرق متعددة للمشاهدة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أشهرها خدمة البث المباشر للوكالة الدولية لعلوم الفضاء والفلك.

طريقة رؤية كسوف الشمس يوم 8 أبريل

سيشهد ملايين الناس كسوفا كليا للشمس يوم 8 أبريل بشكل مباشر إذا كانوا يسكنون على طول مسار الكسوف الكلي، والذي يمتد من ولاية تكساس إلى ولاية ماين في الولايات المتحدة؛ عندما يغطي القمر الشمس بالكامل، أما خارج مسار الكسوف الكلي، ستتاح للناس في جميع أنحاء الولايات المتحدة المتجاورة فرصة رؤية كسوف جزئي للشمس، عندما يغطي القمر جزءًا من الشمس، وفق الموقع الرسمي لوكالة الفضاء الدولية «ناسا» عبر الويب سايت.

وستستضيف وكالة ناسا تغطية حية للكسوف بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ستشمل تغطية الوكالة للكسوف مناظر حية للكسوف من جميع أنحاء أمريكا الشمالية، وظهورًا خاصًا لخبراء ناسا ورواد الفضاء على متن المحطة الفضائية، وإلقاء نظرة من الداخل على تجارب ناسا العلمية للكسوف وحفلات المشاهدة في جميع أنحاء البلاد، كما سيستمر بث ناسا لمدة 3 ساعات، ويضم مواقع مباشرة من جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المركز الوحيد للوكالة في المسار الكلي، وهو مركز جلين للأبحاث التابع لناسا في أوهايو.

طرق أخرى لمتابعة البث المباشر

سيظهر البث المباشر لوكالة ناسا لكسوف الشمس الكلي في 8 أبريل على NASA+، وسيتم بثه على تليفزيون NASA، وعلى موقع الوكالة الإلكتروني، كما يمكن متابعته على الموقع الرسمي لوكالة الفضاء على يوتيوب، ومن خلال مجموعة متنوعة من المنصات بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الوكالة، بالإضافة لعرض مشاهدة الكسوف باللغة الإسبانية بدءًا من الساعة 1:30 ظهرًا على موقع YouTube.

توفر وكالة ناسا بثًا مباشرًا للكسوف بدون تعليق، عبر التلسكوب فقط على القناة الإعلامية لتلفزيون ناسا، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا ويستمر لمدة 3 ساعات كما توفر منشأة Wallops Flight Facility التابعة لناسا في فيرجينيا بثًا مباشرًا معلَّقًا لثلاثة صواريخ لمتابعة للاضطرابات الجوية لحظة الكسوف، على أن يبدأ في الساعة 2:30 ظهرًا على قناة YouTube التابعة لناسا وينتهي بعد آخر عملية إطلاق للصواريخ الثلاثة.

وتسمح خريطة Eclipse Explorer التفاعلية التابعة لناسا للمستخدمين بتتبع كسوف الشمس الكلي في الوقت الفعلي في 8 أبريل أثناء تحركه عبر أمريكا الشمالية، وهي خريطة البحث عن توقيت الكسوف، والحصول على تحديثات الطقس في الوقت الفعلي، ونسبة تغطية الكسوف، وحتى توقع الهالة للمواقع الموجودة في مسار الكسوف الكلي.