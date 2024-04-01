أسرة طلاب من أجل مصر تنظم حفل إفطار بجامعة القاهرة بمشاركة 1000 طالب

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر، اليوم، حفل إفطار جماعي بحرم جامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، ونحو 1000 طالب وطالبة من مختلف الكليات، وذلك في إطار الحرص على التواصل الدائم والمستمر بين الطلاب وإدارة الجامعة.

إفطار جماعي

ويعكس حضور الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، حفل الإفطار الجماعي، أهمية الحفل وتقدير الدكتور محمد الخشت لجهود أسرة طلاب من أجل مصر في تعزيز الروح الطلابية والتواصل البناء، كما أنه من المقرر أن يحضر حفل الإفطار الجماعي، نواب رئيس جامعة القاهرة، وأمين عام الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، ومستشاري الجامعة للأنشطة الطلابية، ومنسق عام أسرة طلاب من أجل مصر، ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة.

طلاب مصر

ويأتي حفل الإفطار الجماعي ضمن جهود أسرة طلاب من أجل مصر لتعزيز الروح الجماعية وتعزيز التواصل بين طلاب الجامعة.

ويعقب حفل الإفطار الجماعي سهرة رمضانية تتضمن فقرات إنشاد ديني مما يضفي أجواء من الفرح على الحفل ويعزز روح الترابط الاجتماعي بين الطلاب.

جدير بالذكر أن أسرة طلاب من أجل مصر تعد مثالًا يحتذى به في تنظيم الأنشطة الطلابية وتعزيز الروح الجماعية في الجامعات، وتعزيز الروح القومية والانتماء للوطن.