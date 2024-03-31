المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة جنوب الوادي.. «باق أيام»

ينتهي في غضون أيام قليلة، موعد التقديم في وظائف جامعة جنوب الوادي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العالي، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وظائف جامعة جنوب الوادي

وتتضمن وظائف جامعة جنوب الوادي، أمين الجامعة، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية، ومدير عام الإدارة العامة الحسابات والموازنة، ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة جنوب الوادي

وجاءت المستندات المطلوبة عبارة عن أصل و7 نسخ من التالي:

- بيان حالة وظيفية، متضمنا المؤهلات العلمية والوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم وتقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات، الشهادات والدورات التدريبية وغيرها من بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

– بيان الإنجازات والإسهامات واقتراحات المتقدم لتطوير العمل بالوظيفة المتقدم لها والمعوقات التي تواجه الجامعة، وطرق حلها والرؤية المستقبلية للجامعة.

- شهادة التحول الرقمي أو ic3.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

طريقة التقديم على الوظائف

وفقا لإعلان بوابة الوظائف الحكومية يكون التقديم لوظائف جامعة جنوب الوادي بطلب على النموذج المعد لذلك في الأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية، وإدارة عمليات الموارد البشرية جامعة جنوب الوادي.

وحدد التنظيم والإدارة آخر موعد للتقديم 3 أبريل المقبل.