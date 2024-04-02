وقع جودر «ياسر جلال» خلال الحلقات الماضية في يد بعض اللصوص، ولكنه تمكن من النجاة من أيديهم بمساعدة شهرزاد «ياسمين رئيس»، عندما دخلت إلى باطن السفينة التي خُطف فيها وخرقت له خرقا وأمرته بالخروج منه، ولكن المياه تلقفته ليخرج إلى أحد الشواطئ البعيدة، وهو ما جعل الجمهور يبحث عن مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 8، لمتابعة الأحداث الجديدة.

مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 8

ووجد جودر نفسه تائها على حافة البحر وبين الجبال، واسترجع الذكريات في رأسه واحدة تلو الأخرى.

- تأتي الحلقة 8 من مسلسل جودر على قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءً.

- الإعادة تأتي الساعة 9:45 صباحًا.

- يعرض المسلسل على ON دراما الساعة 6:05 مساء.

- تكون الإعادة الأولى لمسلسل جودر الساعة 1:30 صباح اليوم التالي.

- تأتي الإعادة الثانية خلال الساعة 10:30 صباحا.

- يعرض المسلسل على قناة أون بشكل حصري، وتطبيق واتش إت.