مع موعد إعادة مسلسل جودر الحلقة 7 على قناة ON E، تعود الجنية الطيبة للظهور مرة أخرى لجودر في الجزيرة المجهولة، إذ تدله على الطريق الصحيح للخروج من الجزيرة كما تكشف له عن أسباب سعى سعدون المراكبي لقتله، وسر الساحرة شواهي ولماذا تطارده.

موعد إعادة مسلسل جودر الحلقة 7 على قناة ON E

ويمكن لمحبي حكايات شهريار وشهرزاد 2024 من خلال مغامرات جودر، يستطيعون متابعة الأحداث الجديدة الليلة مع موعد إعادة مسلسل جودر الحلقة 7 على قناة ON E ن من خلال المواعيد التالية:

- يعرض مسلسل جودر الحلقة 7 على قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءً، ويعاد في الساعة 9:45 صباحًا.

- يعرض المسلسل الحلقة 7 على ON دراما الساعة 6:05 مساء.

- الإعادة الأولى لمسلسل جودر الساعة 1:30 صباح اليوم التالي.

- الإعادة الثانية مسلسل جودر الحلقة 7 خلال الساعة 10:30 صباحا.

- يُعرض المسلسل على قناة أون بشكل حصري، وتطبيق watch it.