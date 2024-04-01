مسلسل جودر الحلقة 7.. ياسر جلال يعاني من الوحدة على الجزيرة المجهولة

شهدت أحداث مسلسل جودر استمرار جودر في البحث عن طريقة للخروج من الجزيرة المهجورة، ومحاولته التأقلم على الحياة فيها بعد فشله في الخروج، خاصة أنّه وحيد تماما ولا يوجد معه أي بشري على الجزيرة، ولكن مع مسلسل جودر الحلقة 7 الذي ستعرض الليلة، سيجد جودر نفسه أمام مفاجاة كبيرة.

مسلسل جودر الحلقة 7

ويعاني عمر المصري والد جودر وزوجته من حالة حزن كبيرة بعد انقطاع أخبار جودر، ووصول خبر غرق المركب الذي كان يسافر عليها، حيث تواصل والدته فاطمة «وفاء عامر» البكاء بشكل مستمر.

وعلى الجانب الآخر، ظهر أطماع أشقاء جودر للحصول على دكانه بعد اختفائه، وخسارتهم الذهب الذي حصلوا عليهم من والدهم عمر المصري «محمود البزاوي».

وتتواصل أحداث مسلسل جودر الحلقة 7 الليلة، وهو بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس ووفاء عامر وأيتن عامر.