مسلسل جودر الحلقة 7.. الجنية الطيبة تتدخل لإنقاذ ياسر جلال

ساعدت الجنية الطيبة جودر على الهرب من المركب بعد اشتعالها على يد الساحرة شواهي، وحطمت الجنية أحد جوانب المركب وساعدت جودر على القفز في الماء والسباحة إلى أقرب جزيرة، لتتواصل أحداث مسلسل جودر الحلقة 7، وهو من بطولة ياسر جلال وياسمين رئيس ونور اللبنانية ووفاء عامر ومحمود البزاوي، وأيتن عامر.

ماذا فعلت الجنية الطيبة لإنقاد جودر؟

وخلال الأحداث التي دارت في المركب، شاهد الجمهور كيف تدخلت الجنية الطيبة من أجل إنقاذ حياة جودر، الذي كان معرضًا للقتل على يد البحار سعدون من جهة والساحرة شواهي من جهة أخرى، إذ ضرب سعدون جودر وحبسه أسفل المركب تمهيدًا لقتلة، إلا أن وصول الساحرة شواهي على سطح المركب منع خطة سعدون، إذ خنقت الأخير حتى الموت.

الساحرة الطيبة تستغل التنانين الطائرة لإرباك الساحرة شواهي

في حين استغلت الساحرة الطيبة التنانين الطائرة لإرباك الساحرة شواهي لبعض الوقت لحين إتاحة الفرصة لجودر من أجل الاختفاء والابتعاد عن السفينة، ويصل جودر بالفعل إلى أقرب الجزر إليه والتي كانت مجهولة ولا يوجد عليها أي بشر ويعاني من الوحدة عليه، فماذا سيحدث له الليلة، هذا ما سيكشفه مسلسل جودر الحلقة 7 المعروض على قناة on e.