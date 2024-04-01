بث مباشر.. الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الأردنية عمان كتب: عمرو هلال 05:21 م | الإثنين 01 أبريل 2024 وصول الرئيس السيسي إلى الأردن وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الأردنية عمان، حسبما جاء في فيديو عرضته قناة «إكسترا نيوز». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الرئيس السيسي يتوجه إلى الأردن للتباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة «حقوق الإنسان» بالنواب: عدة ملفات تنتظر الرئيس السيسي عقب حلف اليمين رئيس «دفاع النواب»: الرئيس السيسي يحمل آمال وطموحات وأحلام المصريين الرئيس السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة المقبلة بمسجد السيدة زينب السيسي الرئيس السيسي عمان العاصمة الأردنية عمان إكسترا نيوز بقلم عمرو هلال