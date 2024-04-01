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دراما المتحدة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الأردنية عمان

كتب:

عمرو هلال
05:21 م | الإثنين 01 أبريل 2024
وصول الرئيس السيسي إلى الأردن

وصول الرئيس السيسي إلى الأردن

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الأردنية عمان، حسبما جاء في فيديو عرضته قناة «إكسترا نيوز».

 

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