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دراما المتحدة

الرئيس السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة المقبلة بمسجد السيدة زينب

كتب:

إسراء سليمان
03:24 م | الإثنين 01 أبريل 2024
مسجد السيدة زينب - صورة أرشيفية

مسجد السيدة زينب - صورة أرشيفية

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم يوم 26 رمضان 1445هـ الموافق 5 أبريل 2024م  وذلك بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها.

وتوجهت وزارة الأوقاف، وزيرًا وأئمة وجميع العاملين بها، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه الإنابة، سائلين الله عز وجل أن يوفقه وأن يعينه وأن يسدد خطاه، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.