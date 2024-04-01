الرئيس السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة المقبلة بمسجد السيدة زينب

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم يوم 26 رمضان 1445هـ الموافق 5 أبريل 2024م وذلك بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها.

وتوجهت وزارة الأوقاف، وزيرًا وأئمة وجميع العاملين بها، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه الإنابة، سائلين الله عز وجل أن يوفقه وأن يعينه وأن يسدد خطاه، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.