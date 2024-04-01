«حقوق الإنسان» بالنواب: عدة ملفات تنتظر الرئيس السيسي عقب حلف اليمين

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك عددا من الملفات تنتظر الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب غدا، استنادا لنتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة التي أجريت خلال ديسمبر 2023.

تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد

وقال «رضوان»، في بيان، اليوم الاثنين، إن الرئيس المصري المنتخب يواجه مجموعة من التحديات والمسؤوليات التي تتطلب منه وضع رؤية واضحة وتحديد أولوياته لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد، لافتا إلى أنه في مقدمة هذه التحديات تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وتحقيق السلام والأمان للمواطنين.

استكمال تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على ضرورة تعزيز الديمقراطية واستكمال تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021، وكذلك تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأشار إلى ضرورة تفعيل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وغقا لتكليفات القيادة السياسية في حفل إفطار الأسرة المصرية عام 2022، مؤكدا على ضرورة تعظيم دور مصر الإقليمي والدولي خاصة في ظل التحديات الراهنة في المنطقة ومعركة التوازنات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية من خلال تعزيز العلاقات الخارجية لمصر وتعزيز دورها على الساحة الدولية، وكذلك تعظيم التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الأفريقية والدول الأوروبية والدول الأمريكية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية والسياسية مع هذه الدول.