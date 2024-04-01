رئيس «دفاع النواب»: الرئيس السيسي يحمل آمال وطموحات وأحلام المصريين

أشاد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بما شهدته الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي من إنجازات ومشروعات ومبادرات وقرارات في عشرة سنوات لم تشهدها البلاد على مدار الثلاثين عاما الماضية، مؤكداً أن القيادة السياسية نجحت برؤيتها الوطنية في النهوض بالوطن والعبور بالبلاد للجمهورية الجديدة .

القيادة السياسية نجحت برؤيتها الوطنية في النهوض بالوطن

وقال النائب اللواء أحمد العوضي، في بيان، اليوم الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان حريصا منذ توليه مقاليد حكم البلاد في 2014 على وضع خريطة تنموية عملاقة تحمل في طايتها رؤية مستقبلية لبناء مصر الحديثة وأطلق عليها «الجمهورية الجديدة»، مشيرًا إلى أن فترة حكم الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية تميزت بإطلاق المشاريع القومية العملاقة، تمثلت في الآتي: إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحي الحكومي، وتطوير العشوائيات وقناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الأنفاق وإنشاء المدن الجديدة وإقامة مطارات جديدة ومدن صناعية جديدة وأيضا إطلاق مشروعًا لإحياء الريف المصري المليون ونصف المليون فدان ومشروعات بتكلفة 30 مليار جنيه لحماية أمن مصر المائي.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن الـ10 سنوات الماضية شهدت نهضة تعليمية جديدة، فضلا عن تطوير قطاع الكهرباء وتوسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير قطاع الصحة حيث تم تنفيذ المئات من المشاريع وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية على رأسها مبادرة 100 مليون صحة، وتطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمشروع القومي لتبطين الترع والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ومشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي والمشروع القومي لتنمية سيناء وتنمية الساحل الشمالي الغربي ومنطقة محور الضبعة و المشروع القومي «الدلتا الجديدة» بمساحة مليون فدان وإنشاء مجموعة المدن الجديدة وأبرزها أسيوط الجديدة وأسوان الجديدة، والمنصورة الجديدة والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، والمشروعات الجارية لتطوير مختلف الأحياء والمناطق في القاهرة الكبرى وتطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية وأخيرا زراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تولي الرئاسة في وقت كانت مصر تواجه مخاطر وتحديات أمنية كبيرة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ووضع الأمن القومي المصري والعربي في أولوياته منذ عام 2014 وحتى الآن، فضلا عن مواجهته الإرهاب على كافة الأصعدة سواء أمنيا أو فكريا أو تنمويا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو أبن مؤسسة عسكرية وطنية يعلم جيدا حجم التحديات والصعوبات التي تواجه الدولة المصرية، فـ«شعار يد تبني ويد تحمل السلام» يؤكد أن مصر وهي تقوم بمحاربة الإرهاب تسير جنبا إلى جنب في التنمية والبناء في كل مناحي الحياة، ليشهد العالم على حجم الإنجازاتٍ التي لم تحدث منذ عقود طويلة.

استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030

واستكمل النائب اللواء أحمد العوضي، أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم حرص على تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيًا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة، فضلا عن ما قدمته مصر كنموذج تاريخيًا في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة الغير شرعية، كما حرص الرئيس على استعادة الدولة مكانتها في المشهد الدولي كقوة عظمى وتوالت الشهادات العالمية الدولية التي تؤكد مكانة وأهمية مصر كلاعب إقليمي لا يمكن الاستغناء عنه ولا بديل له وامتدت جسور مصر لكل الأشقاء واحتضنت القاهرة الجميع وكان دور مصر حاسمًا في إقرار الهدنة في الأراضي الفلسطينية وقادت مصر ورعت القضية الفلسطينية وثوابتها والحيلولة دون تصفيتها على حساب الاشقاء، وسط ترحيب وإشادة عالمية، بالإضافة إلى عودة مصر إلى عمقها التاريخي عبر سياسة ناجحة لتتحول القاهرة مرة أخرى إلى قبلة الأشقاء الأفارقة.

وقال العوضي، أن الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية منذ تولي الرئيس السيسي البلاد، أثبتت أن قيادته الحكيمة ذات الرؤية المستقبلية، تستطيع رصد التهديدات ووضع الاستراتيجيات القادرة على الوصول بالوطن إلى بر الأمان، وذلك بالتوزاي مع الدبلوماسية المصرية الخارجية التي تتحرك مع مختلف القوى الدولية في ضوء الأحداث المتسارعة على الساحة العالمية بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن الولاية الرئاسية الجديدة ستشهد مزيد من التقدم والازدهار والبناء والتعمير، فضلا عن استكمال المشروعات والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية، وتعزيز الاستقرار السياسي وتفعيل الحياة السياسية والتركيز على حجم المخاطر و التحديات التي تواجه الدولة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وصراعات خاصة تطورات القضية الفلسطينية، والاطماع الصهيونية لتهجير الاشقاء لدول الجوار والتي ترفضه مصر قيادة وحكومة وشعباً مرارا وتكرار.

واختتم النائب اللواء أحمد العوضي، بيانه بالتأكيد على أن الرئيس السيسي، يحمل آمال وطموحات واحلام المصريين ويضع مصر وأمنها وشعبها نصب أعينه، داعياً كافة فئات وأطياف الشعب المصري إلى وحدة الصف والاصطفاف خلف الرئيس السيسي لاستكمال البناء والتنمية والتعمير وجني ثمار المشروعات الكبرى، وأيضا للحفاظ على استقرار الوطن وسلامة أراضيه.