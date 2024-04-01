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مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي كثف غاراته على لبنان خلال الساعات الماضية

كتب:

محمد عزالدين
05:44 م | الإثنين 01 أبريل 2024
أحمد سنجاب

أحمد سنجاب

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من العاصمة اللبنانية بيروت، تفاصيل إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة 10 أهداف لحزب الله في بلدة راشيا الفخار جنوبي لبنان.

وقال «سنجاب»، في مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، مقدم جولة المراسلين، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ الاحتلال الإسرائيلي كثف الغارات الجوية خلال الساعات الماضية على أكثر من بلدة في القطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني.

وأضاف: «الاحتلال شن عدة غارات في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، حيث جرى التركيز على راشيا الفخار والخيام وعدد من المناطق الأخرى التي سبق لجيش الاحتلال أن استهدفها في الأيام القليلة الماضية».

وتابع، أن القطاع الأوسط شهد استهداف عيتا الشعب أكثر من مرة اليوم، كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي القطاع الغربي بالنقاورة وأطراف علما الشعب وعدد من البلدات الأخرى.

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