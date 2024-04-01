«بيت الزكاة والصدقات» يطلق 100 شاحنة عملاقة ضمن القافلة السادسة لدعم الشعب الفلسطيني

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي من خلال «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، 100 شاحنة عملاقة تحمل على متنها نحو 2000 طن من المواد الغذائية والمياه النقية والأدوية، ضمن القافلة السادسة للحملة العالمية «أغيثوا غزة»؛ تمهيدًا لدخولها لإغاثة أهلنا المستضعفين هناك في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

ميناء رفح البري

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الاثنين الموافق 1 من أبريل 2024م، أن القافلة السادسة في طريقها إلى ميناء رفح البري على الحدود المصرية-الفلسطينية، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر؛ لتقديم الدعم لأهلنا الصائمين في قطاع غزة، الذين يتعرضون للعدوان الإسرائيلي الغاشم وحصاره الجائر منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي أدى إلى نقص شديد في المواد الغذائية اللازمة لحياة أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في غزة.

القافلة السادسة

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن القافلة السادسة هي القافلة الثانية التي يسيرها البيت إلى قطاع غزة - بإجمالي 200 شاحنة عملاقة- في شهر رمضان المبارك، حملت على متنها ما يقرب من 4000 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، والمياه، والمستلزمات المعيشية، والأدوية، التي يحتاجها سكان قطاع غزة لتأدية فريضة الصيام.

وبلغت مساعدات «بيت الزكاة والصدقات» إلى غزة منذ بدء العدوان نحو 6000 طن، شارك في تجهيزها وفود شعبية من 80 دولة حول العالم، استجابة لنداء الإمام الأكبر للمشاركة في الحملة العالمية «أغيثوا غزة»، تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، وذلك بدعم القيادة السياسية، والتنسيق مع الجهات المعنية.

ويذكر أن إطلاق القافلة السادسة يأتي في إطار جسر الإغاثة الذي مدَّه «بيت الزكاة والصدقات»؛ للتخفيف من معاناة قطاع غزة المحاصر، ومنع المجاعة، وإنقاذ آلاف المصابين هناك؛ فعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «‌مَا ‌آمَنَ ‌بِي ‌مَنْ ‌بَاتَ ‌شَبْعَان ‌وَجَارُهُ ‌جَائِعٌ ‌إِلَى ‌جَنْبِهِ ‌وَهُوَ ‌يَعْلَمُ ‌بِهِ.» [رواه الطبراني في الكبير وحسنه المنذري وصححه الألباني].