تسليم 25 مشروعا للمستفيدين من «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية»

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عن تسليم 25 مشروعا صغيرا للمستفيدين من مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقة مطوبس شمال المحافظة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بحضور اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة، وعبد الله الشريف، مسؤول مشروعات مصر الخير.

توزيع 25 مشروعا صغيرا دعما للأسر الأولى بالرعاية

وقال المحافظ إنّه تم توزيع 25 مشروعاً صغيراً دعماً للأسر الأولي بالرعاية بمناطق شمال محافظة كفر الشيخ، منها «10 مشروعات مكبس أعلاف، و10 عزاقات زراعية، و5 شبك صيد»، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية في مواجهة آثار التغيرات المناخية، من خلال تمكينهم اقتصادياً خلال من تنفيذ مشاريع صغيرة لزيادة الدخل، وتحسين مستوى معيشة المستفيدين، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التنمية المستدامة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التكيف مع آثار التغيرات المناخية

وأكد محافظ كفر الشيخ أهمية المشروع في دعم المجتمعات المحلية، ومساعدتها على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، مقدماً الشكر لجمعية مصر الخير على تعاونها في تنفيذ المشروع، داعياً المستفيدين إلى تعظيم استغلال إمكانيات المشروعات بالشكل الأمثل لتوفير حياة كريمة لهم وأسرهم.