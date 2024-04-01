يترقب المسلمون موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 1-4-2024، إيذاناً بتناول الإفطار الحادي والعشرين في شهر رمضان المبارك، الذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و18 دقيقة.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 1-4-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب اليوم في كفر الشيخ الاثنين 1-4-2024

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 1-4-2024، في اليوم الحادي والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 06:15 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14 ساعة و18 دقيقة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445هـ.

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم في مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وفق إمساكية رمضان 2024 كالتالي:

السحور: 1:55 صباحاً.

إمساك: 3:55 صباحاً.

الفجر: 04:15 صباحاً.

الشروق: 5:45 صباحاً.

الظهر: 12:00 مساءً.

العصر: 3:32 مساءً.

المغرب: 6:16 مساءً.

العشاء 7:35 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ الاثنين 1-4-2024

من المقرر أنّ يبدأ الإفطار اليوم مع أذان المغرب مباشرةً الذي يؤذن له في تمام الساعة 6:16 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة كفر الشيخ، ليستعد بعدها أهالي كفر الشيخ لأداء صلاة التراويح في الليلة الثالثة والعشرين من ليالي شهر رمضان المبارك.