معلومات عن مركز الأورام الجديد في كفر الشيخ.. عيادات متنوعة وغرف عمليات

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مستشفى مركز الأورام الجديد، بمدينة كفر الشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، المُقام على مساحة 8876م2 بقوة 160 سريراً، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء محافظة كفر الشيخ، والذى تم تجهيزه بأحدات التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة، وتزويده بالكوادر الطبية وهيئة التمريض اللازمة للتشغيل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تقديم التسهيلات الإجرائية للدورة المستندية لشئون المرضى

واطمأن المحافظ، من المرضى على الخدمات الطبية المقدمة وسُبل الرعاية اللازمة لمرضى الأورام، مكلفاً بتقديم التسهيلات الإجرائية للدورة المستندية لشئون المرضى، وتوفير ماكينة تصوير مستندات داخل المركز لصالح تسهيل الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة من متلقي الخدمة الطبية بمستشفى مركز الأورام بكفر الشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنّ مركز الأورام الجديد دخل الخدمة بالتشغيل التجريبي، يوم الخميس الماضي بإجراء أول عملية جراحية قام بها الفريق الطبى بالمركز، ودخول أول حالة لعناية الجراحة التي تم تجهيزها بأعلى مستوى من التجهيزات الطبية والكوادر والأطقم الطبية المدربة، فضلاً عن تشغيل جميع أقسام المركز واستقبال المرضى بالعيادات الخارجية وأقسام الأشعة المختلفه واستقبال أول 5 حالات لأخذ جرعات العلاج الكيماوي بالمركز وبإشراف الاستشاريين والأخصائيين بطب الأورام وصيادلة الكلينكال وفريق التمريض الذي تم تدريبه على أعلى معايير الجودة الطبية.

مستشفى مركز الأورام الجديد

وأوضح المحافظ، أنّ مستشفى مركز الأورام الجديد يضم العيادات الخارجية المتنوعة من فرز وجراحة أورام، وطب الأورام، وعلاج أورام الأطفال، والتغذية العلاجية، والأشعة التداخلية، ومناظير الجهاز الهضمي، وعيادة الأسنان، وقسم الجراحة والعمليات والذي يشمل 3 غرف للعمليات بأعلى مستوى من التجهيزات الطبية وأجهزة C-arm، وأقسام الأشعة بكافة أنواعها «أشعة مقطعية - تليفزيونية - عادية - رنين مغناطيسي»، وتم توريد جهاز جاما كاميرا للمسح الذري، وقسم العلاج الكيماوي مجهز بـ 40 كرسي وبفريق كامل من صيادلة الكلينكال والتمريض الذي تم تدريبهم بمستوى عالي يمكنهم من الإشراف والتحضير للعمليات والجرعات بتقنية عالية الدقة في التعقيم والجودة، وقسم المعامل والذي يشمل معمل الهستوباثولوجى، والكيميا، والبارا، وميكروبيولوجي، والمناعة، والأقسام الداخلية بالمركز والتي تعمل بقوة 124 سرير «داخلي - جراحة – باطنة – أطفال»، وقسم العنايات المركزة بقوة تشغيل 21 سرير «عناية مركزة - متوسطة - جراحة - باطنة»، وقسم مناظير الجهاز الهضمى «علوية - قولون - قنوات مرارية».

وذكر محافظ كفر الشيخ، أنّ المستشفى يتضمن أيضاً 10 عيادات خارجية، ويقدم خدمات الطوارئ، وجراحة الأورام والمناظير، والدعم النفسي وعلاج الأورام والكيماوي والإشعاعي، كما يقدم خدمات علاج أورام الأطفال والعلاج التلطيفي، فضلاً عن خدمات التغذية العلاجية، لافتاً إلى تدريب كافة الأطقم الطبية وهيئة التمريض والصيادلة بمركز الأورام، وفريق الجودة ومكافحة العدوى والتدريب والصحة والسلامة والسجلات الطبية، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور، أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الأورام، وأعضاء مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الأورام، وعدد من القيادات التنفيذية.

في سياق آخر، قام محافظ كفر الشيخ بزراعة الأشجار بمنطقة مركز أورام كفر الشيخ، في إطار جهود المحافظة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزراعة الطرق والشوارع والمؤسسات الحكومية بأشجار الزينة والمثمرة.